محافظة الجيزة تنظم دورات تدريبية للسيدات لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

قامت محافظة الجيزة بتنفيذ دورات تدريبية لعدد 15 سيدة بمركز ومدينة أوسيم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية لرفع كفاءة السيدات بالقرى ورفع كفاءة السيدات بالقرى.

جاءت الدورات تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لرفع كفاءة السيدات وإكسابهن المهارات اللازمة وتفعيلا لدور المرأة والأسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير إدارة بناء وتنمية القرية والخاص بالبرامج التي تناولتها الدورات والتي استمرت علي مدار 5 أيام وتناولت برنامج تجفيف الخضراوات بأحدث الطرق التي تتناسب مع سوق العمل وقد تم منحهن شهادات لإتمام اجتياز الدورة التدريبية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المتدربين بالدورات السابقة حصلوا على قروض للمشروعات وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الرئيسية بديوان عام المحافظة وذلك لفتح افاق عمل جديدة لهم، مشيرا إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية متتالية بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لتغطي جميع قرى المحافظة ليستفاد منها أكبر عدد من المواطنين علما بأنه تم حصر الفئات المستهدفة من المتدربين بمراكز المحافظة.