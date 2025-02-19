رئيس وزراء إسبانيا يعرب عن فخره باستقبال السيسي في مدريد

أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن فخره وشرفه باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدريد، خلال زيارته الرسمية الثانية إلى إسبانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «اليوم مهم جدا لسببين، أولًا لأننا إسبانيا ومصر قررنا رفع العلاقات الثنائية إلى مرتبة شراكة استراتيجية».

وتابع: «وبالتالي يكون لدينا الإطار السياسي الذي يستحقه، وهذه الشراكة الإستراتيجية ستسمح بتعزيز العلاقات في مجالات مهمة جدا بالنسبة لمواطنينا، التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي والشئون الداخلية والهجرة والزراعة والثقافة وصيد الأسماك، ومذكرات التفاهم التي وقعناها حول التجارة والاقتصاد والهجرة الدائرية والسياحة والنقل، وبدون شك سوف تسهم في تعزيز التعاون فيما بيننا».

وأكمل: «أنا على يقين بأن منتدى الأعمال الذى سيجرى هذا المساء سيكون فرصة لاكتشاف مزيد من الفرص في الاستثمار».