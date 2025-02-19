رئيس وزراء اسبانيا: نرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وندعم ما ينتج عن القمة العربية

أكد رئيس وزراء أسبانيا بيدرو سانشيز رفض بلاده التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشددا على دعم ما سينتج عن القمة العربية التي تستضيفها مصر، وكافة الحلول التي تعزز "حل الدولتين".

وقال سانشيز - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاربعاء في مدريد - " نرفض بشدة وحسم تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.. إن قطاع غزة للفلسطينيين ومستقبلها فلسطيني، وطردهم عمل غير أخلاقي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وسيكون سببًا مزعزعًا للاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".

وأضاف أن أسبانيا ستواصل دعم الحلول السياسية للقضضية الفلسطينية وتحديدًا "حل الدولتين"، واصفا القمة العربية المقبلة بأنها مهمة جدا.. وقال "إننا نؤيد المقترح الذي ستخرج به القمة العربية التي ستستضيفها القاهرة في 4 مارس لإعادة إعمار غزة".

