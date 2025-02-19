ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يثمن مواقف إسبانيا تجاه القضايا الراهنة: "عادلة وشريفة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لمواقف إسبانيا حول القضايا الراهنة، التي وصفها بـ “العادلة والشريفة والصادقة والشجاعة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هذه زيارتي الثانية إلى مدريد، وهو ما يعكس الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين بلدينا، والتعاون المثمر بينهما على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين».

وتابع الرئيس السيسي: أن هناك رغبة صادقة في تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، وتم توقيع وثيقة لرفع العلاقات المصرية الإسبانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

الرئيس السيسي الرئيس الاستراتيجية إسبانيا الشراكة الاستراتيجية