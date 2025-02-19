السيسي يثمن مواقف إسبانيا تجاه القضايا الراهنة: "عادلة وشريفة"

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لمواقف إسبانيا حول القضايا الراهنة، التي وصفها بـ “العادلة والشريفة والصادقة والشجاعة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «هذه زيارتي الثانية إلى مدريد، وهو ما يعكس الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين بلدينا، والتعاون المثمر بينهما على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين».

وتابع الرئيس السيسي: أن هناك رغبة صادقة في تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، وتم توقيع وثيقة لرفع العلاقات المصرية الإسبانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية.