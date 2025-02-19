دوري الأبطال يشتعل.. من يعبر ومن يودع المنافسة الأوروبية؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مباريات الإياب في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث تسعى الفرق المتنافسة لحسم التأهل في البطولة الأقوى على مستوى الأندية.

تشهد الجولة مواجهات نارية، أبرزها القمة المنتظرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى لقاءات قوية مثل بوروسيا دورتموند ضد سبورتينج لشبونة، بي إس في آيندهوفن أمام يوفنتوس، وباريس سان جيرمان ضد ستاد بريست.

حلم البطولة على المحك.. مواجهات العودة تحسم مصير المتأهلين

الريال والسيتي ..صراع الأبطال في البرنابيو

تعد هذه المواجهة الأكثر إثارة في هذا الدور، حيث يدخل ريال مدريد المباراة بأفضلية الفوز ذهابًا 3-2 على ملعب الاتحاد، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق يمتلك قوة هجومية كبيرة مثل مانشستر سيتي.

ويعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على خبرة لاعبيه الكبار مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام لحسم بطاقة التأهل، بينما يأمل بيب جوارديولا في قيادة السيتي للعودة بقوة من قلب مدريد، مستندًا إلى قدرات عمر مرموش وكيفين دي بروين وفيل فودن.

ومطالب السيتي بالفوز بفارق هدفين على الأقل لضمان التأهل المباشر، بينما يمكن للريال العبور حتى بالتعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد بشرط التسجيل.

مهمة سهلة للألمان

يبدو أن بوروسيا دورتموند وضع قدمًا في ربع النهائي بعد انتصاره الكبير على سبورتينج ليشبونة في لقاء الذهاب بنتيجة 3-0 في البرتغال.

ويدخل الفريق الألماني اللقاء بأفضلية مريحة، حيث يكفيه التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدفين للعبور بأمان.

وفي المقابل، يدخل سبورتينج لشبونة المواجهة على أمل تحقيق معجزة كروية، حيث يحتاج إلى الفوز بفارق أربعة أهداف لقلب الطاولة، وهو أمر صعب لكنه ليس مستحيلًا في كرة القدم.

وأمام الجدار الأصفر في سيجنال إيدونا بارك، تبدو فرص سبورتينج ضعيفة، لكن الفريق البرتغالي سيلعب بكل أوراقه لمحاولة العودة في اللقاء.

قمة متكافئة في هولندا

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة متوازنة ومفتوحة بين بي إس في آيندهوفن ويوفنتوس، بعد فوز السيدة العجوز في الذهاب 2-1 في إيطاليا.

ويجعل الفارق الضئيل كل الاحتمالات واردة، حيث يكفي يوفنتوس التعادل لضمان التأهل، بينما يحتاج آيندهوفن إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل لحسم بطاقة العبور.

ويعتمد يوفنتوس على أسلوبه الدفاعي المنظم مع الهجمات المرتدة القاتلة، بينما سيحاول آيندهوفن استغلال الدعم الجماهيري وشن هجوم مكثف منذ الدقائق الأولى بحثًا عن هدف مبكر يقلب الموازين.

مواجهة فرنسية بطابع أوروبي

تختتم مواجهات العودة بمباراة فرنسية خالصة، حيث يستضيف باريس سان جيرمان نظيره ستاد بريست في مواجهة قد تبدو سهلة على الورق، لكن أي شيء يمكن أن يحدث في بطولة دوري الأبطال.

يأمل الفريق الباريسي في تكرار تفوقه بعد فوزه في الذهاب التى انتهت 3-0، مستندًا إلى قوة خط هجومه بقيادة عثمان ديمبيلي، بينما يحاول ستاد بريست تحقيق مفاجأة كبرى وإقصاء باريس من البطولة، وهو الأمر الذي سيتطلب أداءً استثنائيًا خارج ملعبه.

وسيدخل باريس سان جيرمان اللقاء بثقة، لكن أي تهاون قد يكلفه الكثير، خاصة إذا تمكن ستاد بريست من خطف هدف مبكر يشعل المواجهة ويدخل المباراة ومحاولة العودة سريعًا.