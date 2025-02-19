“صلاة القلق” للكاتب أحمد سمير ندا تصل إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

أعلنت منى بيكر رئيس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية، الست روايات التي وصلت للقائمة القصيرة والتي تنافس عليها 16 رواية .

وجاءت القائمة القصيرة على النحو التالي. رواية "دانشمند" الكاتب الموريتاني أحمد فال الدين، ورواية "وادي الفراشات للكاتب العراقي "أزهر جرجيس، ورواية "المسيح الأندلسي" تيسير خلف، ورواية "ميثاق النساء" لحنين الصايغ" ورواية "صلاة القلق" محمد سمير ندا، رواية "ملمس الضوء" نادية النجار.



الجائزة العالمية للرواية العربية هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة حاليا مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.