استعدادًا للقمة.. بيسيرو يمنع لاعبيه من وسائل الإعلام وتدريبات قوية للزمالك في أول اختبار حقيقي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاستعداد للقمة المرتقبة يوم السبت المقبل مع غريمة التقليدي الأهلي، بالدخول في معسكر مغلق، يسعى من خلاله المدرب الجديد جوزيه بيسيرو وضع لاعبيه على أهب الاستعداد للمباراة.

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره وغريمه الأهلي، في الكلاسيكو الأكبر والأشهر في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وذلك في تمام الثامنة من مساء يوم السبت المقبل، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "نايل".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، حصدها من 14 جولة، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مثلها، وهز شباك خصومه بـ 25 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

فيما يتصدر المارد الأحمر جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، بعدما خاض الفريق الأحمر 14 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفا واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

ويقع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء في أول اختبار حقيقي منذ بدايته مع الزمالك، بخوض تلك المباراة.

بيسيرو يمنع لاعبيه من وسائل الإعلام

فرض بيسيرو حظرًا إعلاميًا على لاعبي الزمالك، استعدادًا للمواجهة المرتقبة، وطالب لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التي تحظى بأهمية خاصة لدى جماهير الفارس الأبيض، والابتعاد عن مؤثراتها.

ورفض المدرب البرتغالي الحديث عن مباراة القمة أمام الأهلي، وشدد على أن كل المباريات مهمة والفوز على الأهلي ليس كافيا للتتويج بلقب الدوري، ولابد من الفوز في كل المباريات.

وقاد بيسيرو لاعبي الزمالك في تدريبات تأهيلية وبدنية قوية خلال المران، وقام بتقسيم هذه الفقرة إلى جزءين، الأول عبارة عن تدريبات بدنية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، في حين تضمن الجزء الثاني تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام الكرة أو بدونها.

تدريبات قويه للزمالك فى أول اختبار حقيقي

حرص مايكل موريرا، مدرب الأحمال على إعداد تقرير مفصل عن حالة اللاعبين البدنية لتقديمه للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني.

وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على تنفيذ العديد من الجمل الخططية قبل خوض التقسيمة الفنية لأربع مجموعات على منح اللاعبين تعليمات باستمرار أثناء التقسيمة.

وخاض مصطفى شلبي وأحمد فتوح وأحمد حمدي ثلاثي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.