إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان تنظم السيمنار الثاني لكهنتها

نظمت إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان السيمنار الثاني لمجمع الآباء الكهنة تحت عنوان "الكهنوت النقي"، في بيت "أولاد الملوك" للمؤتمرات التابع للإيبارشية بمدينة فايد، بحضور الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

استضاف السيمنار الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص.

تضمن السيمنار ورش عمل لدراسة الكتاب المقدس، ومحاضرات في الموضوعات التالية:

١- "الكاهن والليتورچيا" وألقاها الأنبا مقار.

٢- "الكاهن والمشورة" وألقاها الأنبا ماركوس.

٣- "الكتاب المقدس في حياة الأب الكاهن" وألقاها الأنبا هيرمينا.

٤- "الكاهن النقي عقائديًّا" وألقاها الأنبا فيلوباتير.

٥- "حروب الكهنوت" وألقاها القمص بولس چورچ كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بكليوباترا مصر الجديدة.

٦- "مهارات تدريس الكتاب المقدس" وألقاها القس مرقس فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الشركة بالقاهرة والمدرس بقسم الكتاب المقدس بمعهد الرعاية والتربية.