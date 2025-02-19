الرئيس السيسي: نعمل على تعميق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع إسبانيا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن سعادته بالحفاوة التي وجدها منذ وصوله الى إسبانيا، مشيرًا إلى أن الزيارة التي يقوم بها حاليًا هي الثانية إلى مدريد.

وقال "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع وثيقة بين مصر وإسبانيا اليوم لترقية العلاقات إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية التي نتطلع لتطبيقها جنبا إلى جنب بهدف تعميق التعاون الإقتصادي والإستثمارى وزيادة حجم التبادل التجاري، وذلك في إطار العلاقات الثنائية.

وتابع: "أكدنا دور تعزيز تواجد الاستثمارات الإسبانية وأبدينا على تكثيف التعاون فى كافة المجالات بما فى ذلك الطاقة المتجددة والنظيفة وغيرها من المجالات الأخري"، موضحًا: "نعمل على تعميق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع إسبانيا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ويجتمع بعدد من رجال الأعمال الإسبان.