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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يطالب المجتمع الدولي بدعم خطة إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية دعم المجتمع الدولي لخطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي وبيدرو سانشيز رئيس الوزراء الأسباني بمقر الحكومة الأسبانية.

وعقدت اليوم جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الحكومة الأسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

واستقبل  السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الأسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة  "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.

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