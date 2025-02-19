براتب يصل لـ 95 ألف درهم.. 140 فرصة عمل للأطباء والممرضين في الإمارات

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 140 فرصة عمل للكوادر الطبية المصرية، تشمل الأطباء والممرضين من الجنسين، وذلك للعمل في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى كبرى المؤسسات الطبية في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للمصريين بالخارج، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضح أن مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان، قام بتوفير هذه الفرص.

وأشار جبران إلى أن الطلبية تشمل 59 وظيفة للأطباء من الجنسين في تخصصات متعددة، منها: الرعاية الحرجة، التخدير الطبي، الطوارئ، الجراحة، طب الأطفال، طب التوليد، وأمراض النساء، برواتب شهرية تتراوح بين 55,000 و95,000 درهم إماراتي.

كما تشمل 36 وظيفة طبية مساعدة في تخصصات مثل: العلاج الطبيعي، الأشعة، طب الأسنان، الصيدلة، طب العيون، التغذية، إعادة التأهيل، علاج النطق واللغة، والتخدير، برواتب شهرية تتراوح بين 10,200 و32,000 درهم إماراتي.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير 45 فرصة عمل للممرضين والممرضات، برواتب تتراوح بين 7,800 و15,000 درهم إماراتي، وفقًا لمتطلبات الوظائف والمستويات الوظيفية المطلوبة.

من جانبها، دعت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، الكوادر المؤهلة والراغبة في التقدم إلى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: labour@labour.gov.eg، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء، 19 فبراير 2025، ولمدة 10 أيام.

وأضافت أن الراتب يشمل السكن والمواصلات، مع توفير تأمين طبي وفقًا للنظام المعمول به في الإمارات، كما أن مدة التعاقد تصل إلى ثلاث سنوات.

وأكدت أن جميع مصروفات الاستقدام، بما فيها الكشف الطبي وتذكرة السفر، تتحملها المستشفى، بالإضافة إلى فرص تدريب مستمرة خلال فترة التعاقد، ومكافأة نهاية الخدمة التي تبلغ شهرًا عن أول ثلاث سنوات، وشهرًا ونصف عن باقي فترة العمل.

أما بخصوص المؤهلات والخبرات المطلوبة، فستكون وفقًا للمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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