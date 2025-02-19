السيسي: لا بد من التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بدعم خطة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أنه لابد من بدء عملية سياسية شاملة في سوريا، مؤكدًا دعم مصر الثابت للشعب السوري والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها.

وتابع: "لا غنى عن أونروا في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، ويجتمع بعدد من رجال الأعمال الإسبان.