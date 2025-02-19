ياسر سليمان: لا يصلح العرب إلا إذا صلحت مصر

قال الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية خلال كلمته بحفل الاعلان عن القائمة القصيرة ، أن مركز اللغة العربية راعي ممثلا بشخص رئيسه الدكتور علي بن تميم في رحلة عمل تختص بانتشار الكتاب العربي على المستوى العالمية .

كما رحب بالكتاب المرشحين للقائمة القصيرة والذين وصلوا للقائمة الطويلة بالجائزة،

تابع سليمان خلال كلمته بمقوله "ان لا يصلح العرب الا إذا صلحت مصر" وهي المقوله التي يؤمن بها ، وان انطلاق الجائزة يؤكد على ريادة مصر الثقافية.

كما وجه الشكر للقراء الذي وصفه بأنهم عماد الجائزة إذا قال :" لولا القراء لما كانت الجائزة ، فهم عمادها وهم من يعطون للجائزة طابعها الخاص ولولاهم لما كانت فكل التحية للقراء العرب الذين أعطوا رواجا كبيرة للجائزة العالمية للرواية العربية".

وانطلق منذ قليل حفل الاعلان عن القائمة القصيرة للحائزة العالمية للرواية العربية والتي يتم الإعلان عنها من جمهورية مصر العربية للمرة الأولى بمكتبة الإسكندرية

ويأتي حفل الاعلان بحضور كلا من احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ، و الدكتور ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية ، وفلور مونتانارو منسقة الجائزة ، ومنى بيكر رئيس لجنة التحكيم وأعضاء لجنة تجيك الجائزة مريم الهاشمي ، وسعيد بنكراد، وبلال الأرفة لي، سامبسا بلتونن.

ويتنافس على القائمة القصيرة 16 رواية منهم رواية "دانشمند" لأحمد فال الدين ، ورواية "احلام سعيدة"أحمد الملواني، ورواية "وادي الفراشات"أزهر جرجيس,، ورواية "المشعلجي" لأيمن رجب طاهر، ورواية "هوّارية" إنعام بيوض، ورواية"أغنيات للعتمة" إيمان حميدان، ورواية "المسيح الأندلسي"تيسير خلف ، ورواية "الأسير الفرنسي" جان دوست، "الرواية المسروقة" لحسن كمال ، ورواية "ميثاق النساء" لحنين الصايغ" ورواية "ما رأت زينة وما لم ترَ" لرشيد الضعيف ورواية "وارثة المفاتيح" لسوسن جميل حسن ،ورواية"الآن بدأت حياتي" سومر شحادة، ورواية "البكّاؤون" لعقيل الموسوي ،ورواية"صلاة القلق" محمد سمير ندا، رواية "ملمس الضوء" نادية النجار