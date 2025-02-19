المشدد 15 سنة لمتهم في سرقة مواطن بالإكراه في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة في سرقة مواطن بالإكراه وحيازة سلاح ناري، واستعراض القوة بمنطقة السلام .

واسندت النيابة العامة، تهم التشاجر والبلطجة وحيازة سلاح ناري واستعراض القوة ،وسرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد السلاح .

واثبت تقرير المعمل الجنائى أن السلاح الناري المضبوطة سلاح ناري خرطوش صناعة محلي وصالح للاستعمال ،وبندقية خرطوش وأن الطلقات الثلاث لذات العيار سليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة المضبوطة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد قيام المتهم بممارسة أعمال البلطجة بدائرة القسم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ،القبض علي المتهم،وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد استخدامها فى التشاجر وأعمال البلطجة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.