محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان بالواسطى لتوفير السلع بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، معرض السلع بمدينة الواسطى، ضمن سلسلة معارض "أهلا رمضان" التي تنفذها المحافظة استعدادا للشهر الكريم بالتعاون مع الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة وتحت إشراف مديرية التموين، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض، المقام بجوار الكوبري الجديد على ترعة الإبراهيمية، يضم عددا من الباكيات، تحوي مواد غذائية وسلع تموينية من السكر والأرز والزيوت والدقيق والجبن واللحوم ومستلزمات الشهر الفضيل من الياميش وغيرها بجانب باكية للخضار والفاكهة، حيث أشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأشار المحافظ إلى أن معرض مدينة الواسطى، رابع معرض يتم افتتاحه بعد معرض بني سويف شرق النيل، والمعرض الرئيسي بالمدينة العاصمة، فضلا عن معرض مدينة الفشن، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوسيع نطاق الأسواق والمنافذ التموينية، من أجل تلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

وأضاف المحافظ، أن بني سويف شهدت خلال الفترة الماضية تكثيفًا لجهود إقامة أسواق "اليوم الواحد" بمختلف مراكز ومدن المحافظة،لضمان وصول السلع لأكبر عدد من المواطنين في مختلف المناطق، وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن التوسع في إقامة تلك المعارض والأسواق يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة المنافذ التموينية وتوفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يسهم في تقليل حلقات الوساطة وخفض الأسعار، بالإضافة إلى دعم الأسر محدودة الدخل عبر توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

رافق المحافظ خلال افتتاح المعرض كل من المهندس محمدعبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، وحمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، ونواب رئيس المدينة (شريف يسن، أشرف مليجي) ومسؤولو إدارة التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة ورؤساء القرى.