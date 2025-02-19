المعهد المصرفي المصري يطلق تطبيق "مهارات +" لتعزيز التعلم الإلكتروني

أعلن المعهد المصرفي المصري (EBI) عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية، يمثل خطوة نوعية في تجربة التعلم الإلكتروني، حيث يتيح للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من الدورات التدريبية المتخصصة.

ويضم التطبيق مكتبة "مهارات +" التي تحتوي على أكثر من 100 دورة إلكترونية تغطي مجالات متعددة، منها العمليات المصرفية، التمويل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى برامج تنمية المهارات الشخصية والقيادية في الموارد البشرية، المبيعات، التسويق، وخدمة العملاء.

مزايا التطبيق

يتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين التسجيل في الدورات وسداد الرسوم إلكترونيًا، مما يتيح لهم التعلم في أي وقت ومن أي مكان. كما يمكنهم تقييم الدورات بعد إكمالها والاطلاع على أحدث البرامج وأخبار المعهد. ويضم التطبيق محرك بحث متطور يسهل العثور على الدورات المناسبة لاهتمامات المستخدمين، حيث تم تصنيف المحتوى بشكل واضح لتلبية مختلف الاحتياجات التدريبية.

تصريحات المعهد

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، قائلًا: "إطلاق هذا التطبيق يعكس التزامنا بتعزيز العملية التدريبية من خلال توفير بيئة تعليمية مرنة ومبتكرة تدعم تطوير رأس المال البشري."

وأضاف: "نؤمن بأن التعلم هو مفتاح التنمية الفردية والمجتمعية، ومن خلال هذا التطبيق، نوفر تجربة تعلم متكاملة تساعد الأفراد على تحقيق أهدافهم المهنية وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة."

وأشار الدكتور نصير إلى أهمية دمج التكنولوجيا في عملية التعلم لمواكبة التطورات الحديثة، مؤكدًا أن التعلم عن بُعد أصبح خيارًا رئيسيًا للراغبين في تطوير مهاراتهم، وأن التطبيق يجسد رؤية المعهد في الجمع بين التعليم التقليدي والتعلم الذاتي، مما يتيح وصولًا سلسًا إلى المعرفة.

وأكد أن ملاحظات المستخدمين ستكون محورًا أساسيًا في عملية التطوير المستمرة، لضمان تقديم أفضل تجربة تعليمية ممكنة.

نقلة نوعية في التعلم الإلكتروني

يعد تطبيق "مهارات +" خطوة جديدة في مسيرة المعهد المصرفي المصري نحو توفير حلول تعليمية مبتكرة، تُمكّن المتعلمين من اكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة لمواكبة تطورات القطاع المصرفي والمالي، مما يعزز من كفاءة الكوادر البشرية في السوق المصري.