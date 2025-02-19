السيسي يدعو ملك ورئيس حكومة إسبانيا لزيارة مصر والمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لملك ورئيس وزراء أسبانيا لزيارة مصر وحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي وبيدرو سانشيز رئيس الوزراء الأسباني بمقر الحكومة الأسبانية

وعقدت اليوم جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الحكومة الأسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الأسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة أسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الأسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الأسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر