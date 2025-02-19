محمد حمدي رئيسًا تنفيذيًا لـ"تكة للتمويل الاستهلاكي"

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB-Egypt)، تعيين محمد حمدي رئيسًا تنفيذيًا لشركة "تكة للتمويل الاستهلاكي" (ADI Consumer Finance)، الذراع التمويلية للمصرف، والتي تقدم حلولًا مبتكرة للتمويل الاستهلاكي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتُعد "تكة" أول تطبيق للتمويل الاستهلاكي في مصر متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يرتبط ببطاقة مسبقة الدفع، وحصل على موافقات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2023. ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية شراء المنتجات وتقسيط قيمتها عبر جميع ماكينات الدفع الإلكتروني في المتاجر بأنحاء الجمهورية.

ويمثل الانتشار الواسع لقبول بطاقة "تكة" لدى التجار تحولًا في توجهات المستهلكين نحو حلول الدفع الذكية، مما يعكس ثقة السوق في المنظومة.

كما يمنح التطبيق تجربة تسوق مرنة دون رسوم إدارية أو رسوم إصدار للبطاقة، مع خيارات سداد تصل إلى 36 شهرًا، ما يسهم في تسهيل عمليات الشراء في مختلف أنحاء مصر.