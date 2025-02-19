منتخب الكرة النسائية يؤدي تدريبه الأول في رواندا

أدى صباح اليوم الأربعاء المنتخب الوطني للكرة النسائية تدريبه الأول في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض في ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب الكرة النسائية تدريبه على ملعب المباراة، التي تقام في الثالثة عصر يوم 21 فبراير الجاري بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في السادسة مساء يوم 25 بالشهر ذاته، في ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكانت قد وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر أمس الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات إفريقيا لكأس الأمم الإفريقية للسيدات- المغرب ٢٠٢٥.

تقام المباراة يوم ٢١ فبراير فى كيجالى، بينما تقام مباراة العودة يوم ٢٥ فبراير باستاد قناة السويس بالإسماعيلية.

ويضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

ويترأس البعثة الدكتورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد.