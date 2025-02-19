معتدل نهارًا وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية ومائل دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الخميس، أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 11 درجة.