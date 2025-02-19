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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها
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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أمس الثلاثاء ، بتخريج دفعة جديدة من طلابها من مختلف التخصصات بكليات الهندسة والتكنولوجيا، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة والتكنولوجيا، النقل الدولي واللوجستيات، اللغة والإعلام، والقانون بفروعها في مصر الجديدة، الدقي، والقرية الذكية.

شهد الحفل، الذي أُقيم في قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية، حضور رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، ونائبه للتعليم وشؤون الطلاب الأستاذ الدكتور ياسر السنباطي، إلى جانب عمداء الكليات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

وأعرب الدكتور عبد الغفار خلال كلمته عن فخره بالخريجين، مشيدًا بإنجازاتهم الأكاديمية، ومؤكدًا التزام الأكاديمية بتقديم تعليم متميز يواكب تطورات العصر وسوق العمل.

واختُتم الحفل بتكريم الخريجين وسط أجواء احتفالية مبهجة، عبر فيها الطلاب وأسرهم عن سعادتهم بهذا الإنجاز، متطلعين إلى مستقبل واعد في مسيرتهم المهنية.

أكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار تخريج دفعة جديدة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات