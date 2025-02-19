صحة الإسكندرية تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء 17 و 18 فبراير 2025 في وحدة قرداحي بمنطقة المنتزة الطبية، والتي تبعد 21 كم عن أقرب مستشفى (مستشفي أبو قير العام).

وقالت الدكتورة غادة ندا، إن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (باطنة-اطفال-نساء-عظام- جلدية- جراحة-أسنان-تنظيم أسرة)، من خلال العيادات متنقلة والثابتة وبمشاركة

32 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1253 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم والتحويل للمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلة إجراء 178 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و78 تحليلا بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 204 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 309 مواطن من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

وجاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.