وحدة أيادي مصر بالفيوم تنظم معرضين للحرف اليدوية والتراثية بمدينة نصر

نظمت وحدة أيادي مصر بالفيوم، برئاسة الدكتورة هويدا مدحت المنسق العام للوحدة، معرضين للحرف اليدوية والتراثية، أحدهما بجامعة وادى النيل الخاصة بالفيوم، والآخر ببازار القاهرة بالسوق الحضري بمدينة نصر، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وتحت إشراف الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

حيث قامت وحدة أيادي مصر بالفيوم، بتنظيم معرض للحرف اليدوية والتراثية الفيومية بجامعة وادي النيل، فى إطار خطة المعارض التي تنفذها الوحدة لتسويق الحرف اليدوية والتراثية التى تشتهر بها المحافظة، وقام الدكتور ماجد قمري رئيس جامعة وادى النيل، بتفقد مشتملات وأقسام المعرض، مبدياً إعجابه بالمنتجات التي تشتهر بها المحافظة مثل السجاد اليدوى والخوص والخزف، مطالباً بتكرار مثل هذه المعارض بصفه مستمرة.

كما قامت الوحدة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بالمشاركة بمنتجاتها اليدوية والتراثية، في بازار القاهرة بالسوق الحضري بمدينة نصر، في إطار خطة تسويق المنتجات التى تشتهر بها محافظة الفيوم، حيث شاركت الوحدة بمنتجات الخوص، والفخار اليدوي، والسجاد اليدوي، والكليم، وغيرها من المنتجات التى تشتهر بها محافظة الفيوم.

تأتي هذه المعارض في إطار حرص الدولة على دعم الأسر المنتجة، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية، فضلاً عن تعزيز فرص الترويج للحرفيين، وتسويق منتجاتهم الحرفية المتميزة.

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