غدًا.. انطلاق فعاليات الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار بشرم الشيخ

تنطلق غدًا في مدينة شرم الشيخ، فعاليات النسخة الأولى من الملتقى العربي لرواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من الدول العربية والدولية، لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية وفرص الاستثمار في المنطقة.

ويفتتح الملتقى الدكتور طلال أبوغزالة، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والمحاسب القانوني هيثم تركي، والدكتور مدحت نافع، عضو المجلس الاستشاري لرئيس مجلس الوزراء، وخالد نور الدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب ممثل عن البورصة المصرية، وذلك في إطار التأكيد على دور الأسواق المالية في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويستمر الملتقى على مدار يومين، حيث يناقش العديد من المحاور الاقتصادية المهمة، من بينها الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى استشراف مستقبل بيئة الاستثمار في ظل المتغيرات المحلية والدولية.

كما يسلط الضوء على مستقبل مهنة المحاسبة و المراجعة في ظل التطورات المتسارعة، مع التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي وآليات المراجعة الحديثة، فضلا عن التحديات والفرص المتاحة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويصاحب الملتقى معرض للمنتجات السيناوية والمصرية الأصيلة في نسخته الأولى، والذي يهدف إلى إبراز جودة وتنوع المنتجات المحلية وتعزيز فرص الاستثمار والتسويق لها.

ويشارك في الحدث نخبة من كبار الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، ما يجعله منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية والدولية.