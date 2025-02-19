محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة الحسينية لطرح السلع بأسعار مخفضة

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، معرض أهلا رمضان بمدينة الحسينية، والمُقام بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية ورئاسة المركز أمام مجلس المدينة على مساحة 650 مترا لتوفير جميع احتياجات الأسر من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض والذي يضم 14 باكية تحتوي علي جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في حياته اليومية من لحوم طازجة، وزيوت، سكر، أرز، مكرونة، خضراوات، فاكهة، منتجات ألبان، وسلع تموينية متنوعة، بالإضافة إلى ياميش رمضان بمختلف أنواعه، بما في ذلك التمر، والمكسرات، والزبيب، والقراصيا، وجوز الهند، وجميعها متوفرة بأسعار مخفضة تناسب جميع فئات المجتمع.

وللإقبال المتزايد على الشراء قرر محافظ الشرقية تخفيض بعض أنواع السلع والخضراوات كالدقيق والطماطم والفول السوداني والملابس والأحذية، وذلك تيسيرا علي المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بافتتاح المعرض وطرح السلع أمامهم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الحرة.

كلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة كافة معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة طوال فترة عمل المعرض ومنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطنين وذلك لضمان تحقيق الإستفادة من إقامة تلك المعارض.

وفي نهاية الافتتاح أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من إقامة وافتتاح معارض أهلا رمضان بمراكز الزقازيق – ديرب نجم – ههيا – الإبراهيمية – أبو كبير - فاقوس، وكذلك سوق اليوم الواحد بمراكز (ديرب نجم – الزقازيق – بلبيس – منيا القمح – ههيا – فاقوس – مشتول السوق) وجاري الانتهاء من تنظم معارض أهلاً رمضان بباقي مراكز ومدن المحافظة لتوفير مختلف السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتابع الأسعار يوميا لضمان الالتزام بالتخفيضات المحددة ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.

شارك في الافتتاح اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية والنائب السيد رحمو عضو مجلس النواب والمواطنين.