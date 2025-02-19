26 فرقة للفنون الشعبية تقدم عروضها بمسارح وبيوت الثقافة في أسوان

تستكمل فرق الفنون الشعبية المشاركة بمهرجان أسوان الدولى الـ 12 للثقافة والفنون ضمن فعاليات تعامد الشمس أسوان تقديم عروضها الفنية والفلكلورية والإستعراضية على مسارح قصور وبيوت الثفافة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأيضاً داخل الحدائق العامة والشوارع والميادين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

26 فرقة للفنون الشعبية تقدم عروضها بمسارح وبيوت الثقافة بالمراكز والمدن بأسوان

ومن جانبه أوضح يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان إلى أنه بناءاُ على توجيهات وزير الثقافة ومحافظ أسوان تشهد المراكز والمدن خلق العديد من الأجواء الترفيهية للمواطنين والأفواج السياحية والزائرين للمحافظة من خلال الفقرات التى تقدمها 26 فرقة للفنون الشعبية المشاركة في مهرجان تعامد الشمس لكافة الفئات العمرية من الأطفال والنشء والشباب وكبار السن .

ولفت مدير فرع ثقافة أسوان إلى الفعاليات تختتم فى 22 من شهر فبراير الجارى تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية .

الفرق الفنية تضم 14 دولة أجنبية وعربية

وتضم الفرق الفنية 14 دولة أجنبية وعربية وهى دول الهند، والصين، وصربيا، وبولندا، وبنما ، وليتوانيا، واليونان، وسيرلانكا، وكولومبيا ، وسلوفاكيا، والتشيك ، وتونس ، والجزائر ، وفلسطين ، فضلاً عن 12 فرقة مصرية وهى أسوان ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، والأنفوشى ، والعريش ، وتوشكى والوادى الجديد ، والشرقية ، ومطروح ، وبورسعيد ، بالإضافة إلى فرقتى التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية .

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