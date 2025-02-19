سعر الذهب في مصر يستهدف مستوى تاريخي فوق 4200 جنيه

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم ليستكمل موجة الصعود الأخيرة ويقترب أكثر من أعلى مستوى سجله الذهب خلال العام الماضي، يأتي هذا في ظل استمرار الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي إلى جانب ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4165 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 4170 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه ليغلق تداولات الأمس عند 4150 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 4120 جنيه للجرام.

ويقترب سعر الذهب المحلي أعلى من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند 4200 جنيه للجرام، حيث يستمر الزخم الصاعد في دعم السعر لمزيد من الصعود، ولكن يبقى هناك ترقب لوقت انتهاء هذا الزخم وبدء السعر في التراجع بسبب التصحيح والذي لن يغير من الاتجاه العام الصاعد للذهب.

يأتي الدعم الرئيسي من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله لمستوى تاريخي جديد خلال تداولات اليوم، هذا بالإضافة إلى عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع مجدداً في البنوك الرسمية الأمر الذي زاد من تسعير الذهب المحلي.

من المتوقع استمرار هذا الارتفاع في سعر الذهب المحلي طالما استمر صعود الذهب العالمي والذي من المتوقع له أن يصل إلى المستوى 3000 دولار للأونصة وفقاً لتوقعات المؤسسات المالية العالمية.



توقعات أسعار الذهب

شهد الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي جديد بدعم من استمرار التوترات وعدم اليقين في الأسواق العالمي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على الأسواق، بينما تترقب الأسواق اليوم محضر اجتماع البنك الفيدرالي.

واستمر الذهب في الارتفاع والاقتراب من أعلى مستوى سجله العام الماضي، وذلك بدعم مستمر من ارتفاع سعر الذهب العالمي إلى جانب عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع مجدداً خلال تداولات اليوم.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخي عند 2946 دولار للأونصة مخترقاً القمة السعرية الأخيرة التي سجلها عند 2942 دولار للأونصة، وقد نشهد المزيد من الصعود مع استهداف منطقة المستوى 2970 دولار للأونصة كمستوى مقاومة للسعر.

السعر المحلي:

وصل سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى المستوى 4170 جنيه للجرام مع بداية تداولات اليوم ليقترب من المستوى 4200 جنيه للجرام الذي يعد أعلى مستوى تم تسجيله، حيث يستمر الزخم الصاعد في دعم ارتفاع السعر ولكن يبقى هناك ترقب لموعد انتهاء هذا الزخم والدخول في تصحيح سلبي.