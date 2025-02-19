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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ليلى الشيخ لـ 27 فبراير

التيك توكر كروان
التيك توكر كروان مشاكل
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قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل  أولى جلسات محاكمة التيك توكر كروان مشاكل،  بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشيخ، لجلسة 27 فبراير


تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمته المنتجة ليلى الشبح، تتهم فيه "كروان مشاكل" بنشر مقاطع  فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحتوي على عبارات مسيئة تمس سمعتها وكرامتها. وعلى إثر ذلك، تم القبض على المتهم في أكتوبر 2024 بمنطقة حدائق القبة، حيث يقيم، وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده في قضية سب وقذف أخرى تخص مذيعة شهيرة.


يُذكر أن "كروان مشاكل" واجه عدة اتهامات سابقة، من بينها حيازة سلاح أبيض، ونشر محتوى خادش للحياء، مما أدى إلى صدور أحكام بالحبس ضده في تلك القضايا.

من المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم الأدلة والمرافعات من قبل فريق الدفاع، لتحديد مدى صحة الاتهامات الموجهة للمتهم كروان مشاكل.

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة محاكمة التيك توكر كروان مشاكل المنتجة ليلى الشبح