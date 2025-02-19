تأييد المشدد 3 سنوات لعاطل ضرب زوجة والده حتى الموت بالقاهرة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بتأييد السجن المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بضرب زوجة والده حتى الموت بسبب خلافات بينهما.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة ضرب أفضى إلى موت، إذ تعدى بالضرب على زوجة والده عمدا غير قاصد قتلها، إلا أن الضرب أفضى إلى موتها، على إثر خلافات سابقة بينهما لزواجها من والده، ما أثار حفيظته وتوجه إلى مكان تواجدها في منزل والده وانهال عليها بعدة ضربات متفرقة بجسدها انتهت بركلها بقدمه فسقطت من اعلي درج العقار محل سكنها فاصيبت اصابات بالغة توفيت علي اثرها.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا بوصول جثة ربة منزل لأحد المستشفيات نتيجة ضرب مبرح وبانتقال قوات الأمن والاستماع للشهود تبين قيام نجل زوجها بضربها حتي الموت وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.