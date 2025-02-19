مسجلا أعل مستوى تاريخي ..توقعات بارتفاع الذهب إلي 3 آلاف دولار

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي متخطياً قمته السعرية الأخيرة، وذلك مع ترقب الأسواق لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى عند 2946 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2935 دولارا للأونصة ليتداول السعر حالياً عند المستوى 2944 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم لمستوى تاريخي جديد على الرغم من ترقب في الأسواق لإمكانية دخول السعر في تصحيح سلبي قبل الوصول إلى مستهدفه عند 3000 دولار للأونصة، وسط تضارب في التوقعات بشأن حاجة السعر للدخول في تصحيح سلبي في البداية من أجل تجميع الزخم الكافي للاستمرار في الصعود.

الذهب ارتفع بحذر بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا ولكن دون الخروج بخطة واضحة لتحقيق هذا السلام، وعند حدوث هذا سيكون له تأثير سلبي على الذهب.

كما توقع تحليل جولد بيليون أن يشهد الذهب عمليات بيع لجني الأرباح في حالة انتهاء تهديد الحرب الروسية الأوكرانية ليعدل السوق من تسعيره للذهب بعد استبعاد خطورة الحرب من معادلة التسعير، وقد يحدث هذا التصحيح بمجرد التوصل لاتفاق سلام واضح مع البدء في تنفيذه، ولكن قد نشهد المزيد من الصعود للذهب حتى حدوث هذا.

وتنتظر الأسواق اليوم محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يناير الماضي، وذلك بهدف الحصول على أدلة على مسار أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي هذا العام، وقد أبقى البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى وتيرة أبطأ بكثير لخفض أسعار الفائدة هذا العام، وسط مخاوف بشأن التضخم الثابت وعدم اليقين بشأن السياسة المتبعة من قبل ترامب.

من المقرر أن يتحدث عدد كبير من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكرروا رسالة الاحتياطي الفيدرالي بعدم خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب.

سياسة الرئيس الأمريكي ترامب الحالية تخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي وهو ما يدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم في الذهب، وقد صرح ترامب مساء الثلاثاء إنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، وإن الرسوم الجمركية على السيارات قد تأتي في أبريل في حين سيتم تأجيل الرسوم الجمركية على الأدوية والرقائق لتزويد الشركات بالوقت الكافي للتكيف مع الوضع.

ويعد التهديد الأخير بالرسوم الجمركية جزءًا من أجندة ترامب لاستخدام التعريفات الجمركية على الواردات لتعزيز المصالح الأمريكية، وقد بدأت الأسواق مع الوقت تظهر مرونة في تقبل هذه القرارات والتصريحات، خاصة مع وجود اعتقاد أن قرارات زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية تعد وسيلة ضغط وتفاوض لدى الإدارة الأمريكية الجديدة للتوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.