بتخفيضات تصل الى 30%.. محافظ الإسكندرية يفتتح أول معارض «أهلا رمضان 2025»

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية صباح اليوم ، أولى معارض «أهلا رمضان 2025» بنطاق حى المنتزة أول بشارع مصطفي كامل بأرض المعارض والذي يتكون من 34 باكية على مساحة 500 متر مربع، وبنسب خصم تصل ما بين 20% الي 30% وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وخلال جولته التفقدية بأقسام المعرض، أكد محافظ الإسكندرية، أن هذا المعرض يُعد البداية لسلسلة من المعارض التي سيتم افتتاحها تباعًا بكافة ارجاء المحافظة، موضحا أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط لوضع خريطة تشمل كافة أحياء المحافظة موزع عليها تمركزات المنافذ التابعة لكافة الجهات والجمعيات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد وذلك للعمل على التوسع في فتح منافذ جديدة لتلبية احتياجات المناطق الغير مغطاه وذلك وفقا للكثافات السكانية مع مراعاة البعد الجغرافي للوصول للأماكن والقري والنجوع الأكثر احتياجًا هذا بالإضافة الي توفير العديد من منافذ البيع المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية ومستقبل مصر، وأمان لسهولة الوصول للأماكن النائية .

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار الجهود المتواصلة للدولة وتفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ومن جانبة أوضح محافظ الإسكندرية أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالإضافة إلى الخضروات والفواكه ، بمشاركة العديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاعين العام و الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وفي الإطار ذات افتتح محافظ الإسكندرية معرض الأسر المنتجة المقام على هامش معرض اهلا رمضان، هذا بالإضافة إلي وجود 5 منافذ بيع متنقلة تابعة لجهاز مستقل مصر بأرض المعارض.