رئيس الهيئة الوطنية يؤكد عدم صحة المواعيد المتداولة للانتخابات البرلمانية

بدأت، منذ قليل فاعليات الندوة التثقيفية التى تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة بالقاهرة، لمجموعة من الأحزاب السياسية عن دور الهيئة، تحت عنوان "شارك صوتك هيوصل" وذلك في إطار النشاط التوعوي الذي تقوم به الهيئة وفقا لأحكام الدستور والقانون.

ورحب المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في بداية الندوة التي بدأت بالسلام الجمهورى، جميع الحضور من رؤساء وأعضاء الأحزاب السياسية المشاركة في الندوة وذلك في إطار التوعية بإدارة الهيئة للاستحقاقات الانتخابية.

وقال المستشار حازم بدوى إن الهيئة الوطنية تعمل من أجل الشعب المصرى وبلدهم مصر، ودعم فكرة التعددية الحزبية، مشيرا إلى أن لقاء اليوم في يأتي فى اطار المفهوم الاشمل للهيئة الذي لا يقتصر علي الاستحقاقات الانتخابية بأنواعها.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن ما تم تداولها في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة غير صحيح ونهيب بكافة وسائل الاعلام الرجوع للهيئة للتحقق من صحة مثل هذه الاخبار.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت خلال الفترة الماضية عدة بروتوكولات تعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة بالإضافة الى المجلس القومى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بهدف نشر التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية عبر الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، والذي يمثل دورا أصيلا للهيئة بحكم الدستور والقانون، وتحرص على أن تؤديه عبر مختلف القنوات بغية توصيل رسالتها في هذا الشأن لأكبر قدر ممكن من المواطنين علي اختلاف ثقافتهم وشرائحهم العمرية.

ومن المقرر حضور عدد من رؤساء الأحزاب السياسية من بينهم الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، الوفد، العدل، حماة وطن، الشعب الجمهوري.



