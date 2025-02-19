جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النيران على المناطق العازلة في غزة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنّ هناك خروقات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تتمثل في إطلاق النيران المباشر من الآليات العكسرية الإسرائيلية الموجودة ضمن إطار المناطق العازلة سواء الشرقية أو الشمالية أو الجنوبية لقطاع غزة باتجاه الفلسطينيين.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّه بالأمس كان هناك عدد من الشهداء الفلسطينيين، واليوم أُصيب طفل فلسطيني في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس في أقصى جنوب قطاع غزة جراء النيران الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المناطق الشرقية لمدينة رفح تشهد سماع دوي الطلقات النارية المتكررة من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وتابع: «حتى هذه اللحظة لم تدخل البيوت المتنقلة إلى قطاع غزة كما جرىالاتفاق عليه بسبب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي، لكن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد بأنه تلقى تطمينات من الوسطاء الذين عملوا على حل هذه الإشكالية وأن البيوت المتنقلة ستدخل إلى المواطنين الفلسطينيين في أقرب وقت».