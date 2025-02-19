مستشفيات جامعة أسوان تستقبل المرضى الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية لهم

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أنه في إطار الجهود المصرية المستمرة لتقديم الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، استقبلت مستشفيات جامعة أسوان عددًا من الحالات الفلسطينية في أقسام الباطنة، القلب، والعظام، والاطفال، لتقديم الرعاية الصحية لهم.

زيارة ميدانية للمرضى الفلسطينيين في مستشفيات الجامعة.

وقام الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، برفقة وكلاء كلية الطب، الدكتور أشرف معبد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى آدم الطيري، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور رمضان غالب، مدير مستشفى الباطنة التخصصي الجديد، بزيارة ميدانية للمرضى الفلسطينيين في مستشفيات الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، أن الزيارة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضى، والعمل علي تضميد جراحهم، من أجل إدخال السرور عليهم، والشد من أزرهم، وذلك من منطلق وطني لدعم الإخوة الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة والمستمرة من مستشفيات جامعة أسوان لتقديم الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، حيث استقبلت المستشفيات المصرية في وقت سابق دفعات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية مجانًا.

التزام مستشفيات جامعة أسوان بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى الفلسطينيين

وأشار الدكتور رمضان غالب مدير مستشفي الباطنة التخصصي إلى إن ذلك يأتي في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والعمل علي التخفيف من معاناته، والتزام مستشفيات جامعة أسوان بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى الفلسطينيين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

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