"المركزي لمتبقيات المبيدات" يستقبل وفدًا يضم مبعوثين من 12 دولة إفريقية

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا يضم 23 مبعوثا يمثلون 12 دولة أفريقية، للتعرف على الخدمات والأنشطة التي يقدمها المعمل.

وقالت الدكتور هند عبداللاه مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي لجميع العاملين في القطاع الزراعي وسلامة الغذاء ودعم الدول الأفريقية الشقيقة، لافتة إلى أن تلك الزيارة جاءت بالتنسيق مع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارحية في إطار التعاون بين المركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لتنفيذ برنامج تدريبي حول "المكافحة المتكاملة للآفات" لممثلي الدول الأفريقية.

وأضافت مدير العمل، أن المتدربين تفقدوا أقسام المعمل المختلفة، للتعرف على دوره وأهدافه وآلياته وما يقدمه من خدمات في تطوير وتعظيم التعامل مع متبقيات المبيدات وملوثات الأغذية، وذلك باعتبار المعمل أحد أهم المعامل الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط والذي تم إنشاؤه منذ عام 1995 بهدف مراقبة الصادرات الواردات والأسواق المحلية للمنتجات الزراعية.

وأكدت عبداللاه أن المعمل أيضا يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ برامج تدريب دولية لمتخصصين في مجال سلامة الغذاء من الدول الأفريقية بشكل سنوي من خلال مركز التدريب التابع للمعمل مما يساهم في نقل وتبادل الخبرات للمتخصصين بهذه الدول.

ويضم الوفد الذي استقبله المعمل مبعوثين من دول: أنجولا، بوركينا فاسو، الكونجو، جيبوتي، ليبريا، غينيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، السنغال، الصومال، وتوجو، وذلك ضمن تنفيذ البرنامج التدريبي الذي تم إعداده لهؤلاء المبعوثين من خلال المركز الدولي للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارجية.

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