وزير الزراعة يستقبل المدير الإقليمي للايفاد لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوفل تلاحيق، المدير الإقليمى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" لمنطقة الشرق الأدني وشمال إفريقيا، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات دعم صغار المزارعين والتنمية الريفية.

وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور نعيم مصيلحي مستشار الوزير، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد وزير الزراعة على قوة وتميز علاقات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة في مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد"، في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة لدعم صغار المزارعين وتنمية الريف المصري، وتنمية مهارات المرأة الريفية بالقرى المستهدفة.

وأشار فاروق إلى أن مصر قد شهدت مؤخرًا نهضة زراعية غير مسبوقة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية التنموية العملاقة، والتي تستهدف تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميق الدور المصري، لدعم الأشقاء من الدول الإفريقية والدول العربية ونقل الخبرات اليها، وتحقيق التكامل والتنمية في المجال الزراعي.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التعاون المشترك بين مصر والايفاد بزيادة الدورات والمنح التدريبية التي تقدمها مصر للمتخصصين من الدول الإفريقية في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بحيث يتم نقل الخبرة من خلال هؤلاء المتدربين إلى بلدانهم، الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع دول القارة، وتحقيق الأمن الغذائي بها.

ومن جهته أشاد تلاحيق بالتعاون البناء والمثمر مع مصر، مشيرًا إلى أن المشروعات المنفذة في مصر تحقق الرؤية المستهدفة منها والمتمثلة في تغيير وجه الحياة للمستفيدين، ورفع مستوى معيشتهم وتنمية الريف.

وبحث الجانبان أيضا إمكانية التوسع في الاستثمارات، وجذب المستثمرين في المجال الزراعي، وإشراك القطاع الخاص، ومنح التمويلات الميسرة لدعم مشروعات صغار المزارعين، فضلا عن مناقشة آلية تكثيف التعاون مع الدول الافريقية، وما جاء في توصيات مجلس المحافظين الذى عقد فى دورته الثامنة والأربعين في روما، وإمكانيات التعاون من خلال المزارع المصرية النموذجية المشتركة في الدول الافريقية والبدء بنموذج بدولتي أوغندا وزامبيا.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل يتم إشراك القطاع الخاص بها، للوقوف على آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين، لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

1000165208

1000165211

1000165203

1000165199