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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لافروف: مستعدون للحوار مع أي دولة والغرب يتعامل بانتقائية مع بنود المواثيق الأممية

لافروف
لافروف
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استعرض وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمام مجلس النواب الروسي "الدوما"، تقريرًا حول أولويات السياسة الخارجية الروسية.

وقال لافروف، إنه يجب الالتزام بجميع بنود ميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أن دول الغرب تتعامل بانتقائية مع بنود المواثيق الأممية.

وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة للحوار مع أي دولة على أساس الاحترام المتبادل، مؤكدًا أنهم "منفتحون على التعاون العادل مع كل من يريد أن يعمل معنا".

وتابع، "نعمل على تعزيز اتفاقياتنا مع دول الجوار ونتواصل معها بشكل مستمر".

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