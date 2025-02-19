علوم ملاحة بني سويف تستضيف 50 طالباً من المرحلة الثانوية

تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، استضافت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 50 طالباً من المرحلة الثانوية من مختلف المدارس ، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية، عميد الكلية، والدكتورة منال جمال الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تأتى الزيارة في إطار حرص الجامعة على توعيه الأجيال الجديدة بأهمية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ، وفتح آفاق جديدة أمامهم لاستكشاف هذا المجال الحيوي والمستقبلي.

تعرف الطلاب خلال الزيارة على أقسام الكلية المختلفة من خلال شرح مفصل قدمه الدكتور أحمد بدوي، المدرس بقسم علوم الفضاء، والمهندس أحمد مجدي، المعيد بالقسم ، وتم تسليط الضوء على كيفية استطلاع أوائل الشهور العربية باستخدام التليسكوب، بالإضافة إلى استعراض بروتوكولات التعاون وصور من تدريبات الطلاب داخل الهيئات والمؤسسات المعنية، كما تعرفوا على مشاريع التخرج المتميزة لطلاب السنوات السابقة.

كما استعرض الطالب محمد أشرف، المقيد بالفرقة الخامسة في البرنامج الخاص، تجربته في الحصول على منحة للدراسة بجامعة هيروشيما في اليابان، فيما قدم الطالب عبد الرحمن مصطفي، المقيد بالفرقة الثانية بالبرنامج العام نموذجًا لقصة نجاحه، مستعرضًا الجوائز التي حصل عليها نتيجة تفوقه العلمي.