الإمارات ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة: "ملتزمون بحل الدولتين"

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، خلال محادثات في أبوظبي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن الإمارات تعارض بشدة أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة.



وأكد رئيس الإمارات أن جهود إعادة الإعمار في غزة يجب أن تدعمها "سلام شامل ودائم" يرتكز على حل الدولتين.



وكان وزير الخارجية الأميركي، قد وصل في وقت سابق إلى الإمارات العربية المتحدة في أحدث محطة ضمن جولته في الشرق الأوسط والتي تصدرت فيها الجهود الرامية إلى إنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا جدول الأعمال.



وسيكون السيناتور السابق عن ولاية فلوريدا، الذي تم تعيينه في إدارة دونالد ترامب الشهر الماضي، شخصية رئيسية في توجيه السياسة الخارجية الأميركية، وخاصة في دعم السعي العالمي لتحقيق السلام في أوروبا والشرق الأوسط.



وكان في استقبال روبيو في أبوظبي مارتينا سترونج، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي.



والتقى سموه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، كما أجرى محادثات مع الشيخ عبدالله بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.



وتأتي زيارته للإمارات بعد أسبوع من حديثه هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد لبحث الحرب بين إسرائيل وغزة.



وأكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة على أساس حل الدولتين.



وناقش الرجلان أيضًا سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات كجزء من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق إن وزير الخارجية زار إسرائيل والمملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة، ومن المقرر أيضا أن يسافر إلى الدوحة كجزء من الجولة.



وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لروبيو الاثنين الماضي إن الرياض تتطلع إلى العمل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإن الجانبين يمكن أن يعملا معا من أجل تحقيق نتائج إيجابية "للعديد من البلدان في جميع أنحاء العالم".



وناقش الأمير محمد وروبيو التطورات الإقليمية خلال اجتماعهما ، قبل بدء المحادثات، الثلاثاء، في الرياض بين المسؤولين الأميركيين والروس.

