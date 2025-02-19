مستأنف الجنايات تؤيد سجن سيدتين 3 سنوات بتهمة الاتجار في البشر

أودعت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بتأييد حكم السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسيدتين متهمتين بالاتجار في البشر واستخدام عدد من الأطفال في أعمال السرقة بدائرة قسم شرطة شبرا.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن المتهمتين م ب، ش. ع بدائرة قسم شرطة شبرا محافظة القاهرة، وحال كونهما من أصول المجني عليهما ارتكبتا جريمة الاتجار في البشر، بأن تعاملتا في شخصين طبيعيين هما الطفلتان شريهان وآية، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة إما استعمال القوة والعنف أو استغلال سلطتهما عليهما حال كونهما من أصول الطفلتين أو الوعد بإعطاء مزايا مقابل الحصول على موافقتهما على الاتجار بهما وذلك بقصد استغلالهما في أعمال السرقة

وأضافت الحيثيات أن المتهمتين استغلتا الطفلتين المجنى عليهما سالفتى الذكر تجاريا واستخدامتهما في العمل القسرى وإجبارهما على العمل رفقتهما في أعمال السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة ثبت في يقينها ما جاء في تحريات المباحث الجنائية والتي أجراها النقيب إبراهيم حشيش والتي أكدت قيام المتهمتين باستغلال الطفلة شريهان ابنة المتهمة الثانية في أعمال السرقة من المحال التجارية بطريق المغافلة وتمكن من القبض عليهما بشارع الترعة البولاقية ووجد برفقتهما الطفلة.



وأضافت الحيثيات أن التحريات أكدت أنه بمواجهة المتهمتين أقرتا بارتكاب الواقعة واستغلال الطفلة شريهان في السرقات وأنهما شقيقتان من الأم وأنهما ارتكبتا الواقعة بأن دخلتا كوافير بشارع المحمودي المتفرع من شارع الترعة البولاقية بشبرا وشاغلتا المجني عليها وجميع من بالمكان بأحاديث حول أسعار الخدمة هناك لحين تمكنت الطفلة شريهان من سرقة الحقيبة ولاذتا جميعا بالفرار واقتسمتا المبلغ النقدي الذي كان بالحقيبة.

وأوضحت الحيثيات أنه بجلسة 3 أبريل الماضي قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمتين بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وحيث إن هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهمتين فطعنتا عليه بالاستئناف بتاريخ 11 مايو الماضي وحيث تداول نظر الاستئناف حتى جلسة المحاكمة الأخيرة والمحكمة ندبت محاميا للدفاع عنهما واعتصمت كل منهما بالإنكار والدفاع شرح ظروف الدعوى وملابساتها وتناول ذات الدفوع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة.