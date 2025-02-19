السيسي وسانشيز يوقعان اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية

يوقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا بعد قليل اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة.

وعقدت جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الحكومة الإسبانية مع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز

يأتى ذلك خلال زيارة الرئيس الحالية الى العاصمة الإسبانية مدريد، وهى زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق بين البلدين

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، في مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، ريكاردو دومينجيز جارثيا، رئيس مجلس إدارة شركة "نفانتيا" الإسبانية العاملة في مجال بناء السفن وصيانتها ونظم الطاقة المتجددة، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة إسبانيا وسيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الإسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.