وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدارس إدارة ناصر التعليمية

تفقد محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، عددا من المدارس التابعة لإدارة ناصر التعليمية، يرافقه نبيل حميد مدير الإدارة، ونادي محمد حسين وكيل الإدارة حيث تفقد مدرسة الدعوة الإسلامية ثم توجه لزيارة مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبناءً على تكليفات الدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة بضرورة متابعة العمل بالمدارس لتحقيق الانضباط.

وخلال الزيارة تفقد وكيل المديرية قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية وقاعات الأنشطة واطمأن على مدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية بشأن توزيع الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول، كما اطمأن على مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة واطلع على كراسة الحصة والواجبات المدرسية ونسب الحضور والغياب.

وخلال الزيارة قام وكيل المديرية بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الإلقاء على مستوى الجمهورية وكذلك الفائزين في مسابقة القرآن الكريم.