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الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نقيب الصحفيين المغربي يؤكد عمق التعاون الإعلامي مع مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، متانة العلاقات المهنية التي تربط الصحفيين في مصر والمغرب، مشددًا على الدعم المتواصل الذي تقدمه نقابته لنقابة الصحفيين المصرية في مختلف القضايا الإقليمية والعربية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقائه،  مع وفد صحفي مصري يزور المغرب حاليًا، حيث استعرض الجهود التي تبذلها النقابة المغربية في سبيل تحسين أوضاع الصحفيين، مشيرًا إلى برنامج طموح مع الحكومة يهدف إلى إقرار حد أدنى للأجور يبلغ 600 دولار، بالإضافة إلى توفير خدمات علاجية ومشروعات سكنية للإعلاميين.

كما كشف اخشيشن عن مساعي النقابة لإجراء تعديلات على القوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر، بما يشمل عقود العمل وأخلاقيات المهنة، لضمان تنظيم ذاتي أكثر فعالية للقطاع.

وأضاف أن النقابة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون على مدار عام ونصف، لمراجعة ثلاثة قوانين رئيسية تتعلق بحرية التعبير، مؤكدًا أن النقابة العامة تمتلك 16 فرعًا على مستوى المملكة، وتعمل على تعزيز التعاون مع النقابات الصحفية في الدول الشقيقة لحماية حقوق الصحفيين والارتقاء بالمهنة.

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