جامعة حلوان تنظم أولى ندواتها التثقيفية حول الملكية الفكرية وإبداعات الشباب

نظمت جامعة حلوان، ندوة تثقيفية حول الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لحماية إبداعات الشباب وأفكارهم المبتكرة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن هذه الندوة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لدعم وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلاب، مشيراً إلى أهمية توعية الشباب بحقوقهم الفكرية وكيفية حمايتها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وقدم الدكتور ياسر محمد جادالله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، حيث تناول خلالها أهم جوانب حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على مستقبل إبداعات الشباب.