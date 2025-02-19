وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدارس وديوان إدارة ببا التعليمية

تفقد محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف،صباح اليوم، عددا من المدارس التابعة لإدارة ببا يرافقه الأستاذ محمد رمضان مدير عام الادارة حيث تفقد مدرستي ببا الحديثة الابتدائية بنين ومدرسة نعيم عاطف الاعدادية،ياتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وبناء على تكليفات الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بضرورة متابعة العمل داخل دواوين الإدارات والمدارس لتحقيق الانضباط.

وخلال الزيارة تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية وقاعات الأنشطة واطمأن على مدى تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية بشأن توزيع الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول

كما اطمأن على مستوى التلاميذ في القراءة والكتابة واطلع على كراسة الحصة والواجبات المدرسية ونسب الحضور والغياب

وفي سياق متصل تفقد وكيل المديرية ديوان إدارة ببا التعليمية بحضور الأستاذ السادات محمد وكيل الإدارة وأشرف أبو الليل مدير التعليم الاعدادي بالمديرية وذلك لمتابعة الانضباط الإداري والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية للتأكد من انضباط العمل .

وخلال زيارته حرص وكيل المديرية على تفقد الأقسام والمكاتب الإدارية وأجرى حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل

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