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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأمريكي يصل الإمارات ضمن جولته في الشرق الأوسط

روبيو
روبيو
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وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، في أحدث محطة ضمن جولته في الشرق الأوسط، حيث تصدرت الجهود الرامية إلى إنهاء الحروب في غزة وأوكرانيا جدول الأعمال.

وسيكون السيناتور السابق عن ولاية فلوريدا، الذي تم تعيينه في إدارة دونالد ترامب الشهر الماضي، شخصية رئيسية في توجيه السياسة الخارجية الأمريكية، وخاصة في دعم السعي العالمي لتحقيق السلام في أوروبا والشرق الأوسط .

وكان في استقبال روبيو في أبوظبي مارتينا سترونج، سفيرة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي.

وتأتي زيارته للإمارات بعد أسبوع من حديثه هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد لبحث الحرب بين إسرائيل وغزة.

وأكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة على أساس حل الدولتين.

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