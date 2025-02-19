تشييع جثمان اللواء طلعت العناني في جنازة مهيبة بقرية ميت القصري

شيّع المئات من أهالي قرية ميت القصري، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، جثمان اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في القرية، وسط مشهد جنائزي مهيب خيّم عليه الحزن والأسى.

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، حيث عبّر الأهالي عن حزنهم العميق لفقدانه، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق ويحظى بحب وتقدير كبير بين أبناء قريته.

وكان اللواء طلعت العناني قد توفي في حادث تصادم مروع بمدينة سانت كاترين، إلى جانب زميله اللواء عماد عبد الرحمن العنان، مستشار المحافظ للجودة والمتابعة، وسائق سيارة المحافظة إبراهيم علي محمد رضوان، وذلك إثر اصطدام سيارتهم بسيارة نقل محمّلة بالرمال.

وفي أعقاب الحادث الأليم، أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الحداد لمدة ثلاثة أيام، مع إلغاء كافة الفعاليات الفنية التي كانت مقررة احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الـ36 لعودة طابا.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، حيث تم إلقاء القبض على سائق السيارة النقل، الذي يُشتبه في تسببه بالتصادم، بينما تواصل الأجهزة المعنية إجراءاتها لكشف التفاصيل الكاملة للحادث.

كما صرحت الجهات المختصة في نويبع بدفن الجثامين الثلاثة عقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، فيما وفّرت محافظة جنوب سيناء سيارات مجانية لنقلهم إلى مساقط رؤوسهم، تنفيذًا لقرار المحافظ.