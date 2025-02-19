ماجدة خير الله لـ"البوابة نيوز": مسلسل شباب امرأة فيه اختلافات عن الفيلم

كشفت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن رأيها في مسلسل "شباب امرأة"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025 وتشارك في بطولته الفنانة غادة عبدالرازق.

وقالت ماجدة خير الله لـ "البوابة نيوز": “صعب نحكم على المسلسل من برومو عدة دقائق، لكن واضح من اللبس والضوافر إنهم ناقلين الزمن إلى عصرنا وهيكون فيه اختلافات عن الفيلم، وأعتقد إنهم بالذكاء الكافي اللي يخليهم يقدموا تفاصيل جديدة”.

وأضافت ماجدة خير الله: “غادة عبد الرازق أذكى من أن تبدد طاقتها في مسلسل فكرته قديمة، والمقارنة مع تحية كاريوكا ليست في صالح أي ممثلة تضع نفسها في مجال المقارنة”.

مسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبدالرازق

يناقش مسلسل "شباب امرأة" فكرة الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وكان من بطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادية.

ويشارك في بطولة مسلسل شباب امرأة عدد من نجوم الفن البارزين، من بينهم: غادة عبد الرازق، ورانيا منصور، وبيومي فؤاد، وجوري بكر، ومحمد محمود، ونضال الشافعي، وسمية الخشاب، والعمل من تأليف أمين جمال، ومن إخراج حسام علي.