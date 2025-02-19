محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير محررات رسمية بسرس الليان للنيابة العامة

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إحالة واقعة تزوير جديدة إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتتعلق الواقعة بوجود شبهة تزوير في خطابات استكمال أعمال بناء لعدد من المواطنين بمدينة سرس الليان، حيث كشفت التحقيقات أن تلك الخطابات نُسبت - على غير الحقيقة - إلى المختصين بالوحدة المحلية، ما أدى إلى حصول أصحابها على مراكز قانونية غير مستحقة ومكنهم من استكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بناءً على مذكرة رئيس الوحدة المحلية بسرس الليان، وتقرير الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، والذي أكد وقوع جريمة تزوير في محررات رسمية لتحقيق منافع خاصة بطرق غير مشروعة.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار جهود المحافظة في مكافحة الفساد بكل صوره، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتلاعب في المستندات الرسمية لتحقيق مكاسب غير قانونية، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وسيادة القانون.