الهواري تتابع انضباط العملية التعليمية بمدارس بني سويف

أجرت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة بني سويف والتي تأتي ضمن جولاتها الميدانية للتأكيد على استمرار تطبيق الآليات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية وبدأت الجولة بزيارة مدرسة السيدة عائشة الابتدائية بنات ثم توجهت لزيارة مدرسة الخيرية الإعدادية بحضور أحمد عزت مدير إدارة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار حرصها على المتابعة الميدانية لكافة مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام وانضباط سير العملية التعليمية.

وحرصت الهواري على تفقد قاعات رياض الأطفال وحجرات الدراسة والأنشطة والتأكيد على الالتزام بنسب الكثافات الطلابية داخل الفصول، كما حرصت وكيل الوزارة على الاطمئنان على مستوى أداء الطلاب في القراءة والكتابة والحساب موجهة بتعزيز مهارات القراءة والكتابة وتنفيذ الخطط والبرامج لمعالجة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض التلاميذ، كما حرصت على الإطلاع على نسب الحضور والغياب للطلاب، ومدى التزامهم بكراسة الحصة والواجبات المدرسية والإجراءات المتبعة للتقييمات الأسبوع.

كما وجهت وكيل الوزارة خلال جولتها على الاهتمام بحصة التربية الدينية والعمل على ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية بهدف بناء جيل واع ومثقف.

كما وجهت وكيل الوزارة باستمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس.

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